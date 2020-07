Nel nuovo fumetto di Dado le buche di Roma portano in un'altra dimensione (Di mercoledì 15 luglio 2020) Le buche stradali della capitale sono proverbiali persino per chi nell'Urbe non ha mai messo piede. Ma non è detto che tra tutti i salti e i colpi che creano agli automobilisti, non possano nascondere anche un'avventura. O meglio, un multiverso. Il protagonista di questa storia è un giovane padre con sua figlia Camilla, scagliati con la loro utilitaria in questa realtà alternativa dove i disegni prendono vita, i conigli sono a capo della resistenza e i dinosauri mantengono l'ordine nella galassia - alla maniera dell'Impero di "Star Wars".Tutta colpa di una buca... Dado, il fumettista già autore di "Vita di Pai" e "Maschera Gialla" per Shockdom, collabora con Sio per la rivista "Scottecs" e racconta storie anche sul suo canale Instagram, @Dado stuff. Il suo nuovo graphic novel comico "Plot ... Leggi su it.mashable

virginiaraggi : Ho visitato il nuovo l’asilo nido in via San Marcello Pistoiese, appena realizzato in zona Trullo-Corviale, nel Mun… - ItalianAirForce : Nuovo appuntamento con @FrecceTricolori Best Bits! Oggi si entra nel vivo della parte iniziale delle esibizioni de… - istat_it : Al 31 dicembre 2019 i residenti nel nostro Paese sono 60.244.639, quasi -189mila da inizio anno. Nuovo minimo stori… - skeretatadj : RT @IlTempoLibero1: Linee strumentali di matrice jazz si fonde bene con l’hip hop in “Marmo”, terzo singolo nel 2020 del collettivo milanes… - IlTempoLibero1 : Linee strumentali di matrice jazz si fonde bene con l’hip hop in “Marmo”, terzo singolo nel 2020 del collettivo mil… -