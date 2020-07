Nel lockdown perde il lavoro, ma realizza il sogno di una vita: la storia (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ester Picone, 45enne napoletana, si è occupata per quasi trent’anni di contabilità e amministrazione, coltivando in segreto il sogno di dedicarsi alla scrittura. L’emergenza coronavirus e il conseguente lockdown, le porta via il lavoro, ma le consente di dedicarsi alla scrittura e di realizzare così il sogno di una vita. “Dai momenti difficili scegliamo noi come uscirne e chi saremo dopo. Io ho deciso di realizzare un sogno e da oggi il sogno è realtà!”, è il messaggio di Ester per esprimere la sua felicità dopo la pubblicazione del libro. Le emozioni, la ricerca travagliata di stabilità e serenità, il ... Leggi su anteprima24

Lezioni universitarie in aula a settembre: la prima Facoltà a rompere gli indugi è quella di Giurisprudenza. La precedenza sarà data agli studenti del primo e del secondo anno e, "nessuno verrà lasciato indietro".

