Nel 2100 la popolazione italiana sarà dimezzata (triplicata quella dell’Africa sub-sahariana) – Lo studio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Due miliardi di persone in meno entro il 2100. Lo studio pubblicato dalla rivista scientifica The Lancet fa i conti sulla prospettiva di vita globale calcolando, entro la fine del secolo, 8,8 miliardi di persone presenti sulla Terra. Un numero ben al di sotto delle previsioni Onu che preoccupa e fa riflettere. «È probabile che la popolazione globale raggiunga il picco ben prima della fine del secolo», spiega il testo della ricerca guidata da Christopher Murray, direttore dell’Institute for Health Metrics and Evaluation dell’Università di Washington. Fertilità, mortalità e migrazione i criteri statistici utilizzati dal team di ricercatori. Entro il 2100, 183 dei 195 Paesi, scenderanno al di sotto della soglia di sostituzione necessaria per mantenere i livelli di ... Leggi su open.online

