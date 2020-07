Nel 2100 la popolazione italiana sarà dimezzata, i motivi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Secondo un grande studio pubblicato su The Lancet, la popolazione mondiale potrebbe arrivare a 9,7 miliardi nel 2064, e poi si potrebbe avere un’inversione di tendenza con una diminuzione fino ad 8,8 miliardi alla fine di questo secolo. La riduzione della popolazione toccherà in particolar modo 23 Paesi, tra cui proprio l’Italia. La popolazione in Italia dimezzata ecco i motivi Gli scienziati dell’Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme) alla School of Medicine dell’University of Washington hanno considerato 195 Paesi nel mondo per condurre le loro ricerche, ed hanno affermato che ben 183 di essi non avranno tassi di fertilità adeguati per mantenere invariato il numero della popolazione. Precisamente, gli esperti stimano che da ... Leggi su quotidianpost

MediasetTgcom24 : Lancet: nel 2100 due miliardi di persone in meno sulla Terra rispetto alle stime Onu #Lancet… - HuffPostItalia : Studio Lancet: 'Nel 2100 due miliardi di persone in meno di stime Onu. Italia dimezzata' - Adnkronos : #Lancet: 'Popolazione Italia dimezzata nel 2100' - micheleguglie : RT @micheleguglie: La popolazione italiana nel 2100 scenderà a 28 milioni- come detto nell'articolo- e invece di spingere a fare figli e li… - micheleguglie : La popolazione italiana nel 2100 scenderà a 28 milioni- come detto nell'articolo- e invece di spingere a fare figli… -