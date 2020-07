Necrobarista: la visual novel in salsa anime in arrivo su PC (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dopo 5 anni di sviluppo, il team di Route 59 Game è lieto di annunciare che la sua visual novel Necrobarista è in arrivo su PC il 22 luglio su Steam e GOG."L'apprendista negromante Maddy ha da poco ereditato il Terminal e tutte le responsabilità che ne derivano, segui la sua storia e quelle della fanatica di meccanica Ashley, del fuorilegge australiano Ned Kelly, dell'esasperato negromante Chay e di altri personaggi attraverso i loro passati oscuri."Necrobarista cerca di andare oltre la classica visual novel, ogni scena sarà infatti caratterizzata dalla possibilità di esplorare con una visuale in prima persona, oltre alla più totale libertà di cosa fare e su cosa investigare in seguito.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Dopo 5 anni di sviluppo, il team di Route 59 Game è lieto di annunciare che la sua visual novel Necrobarista è in arrivo su PC il 22 luglio su Steam e GOG. "L'apprendista negromante Maddy ha da poco e ...

