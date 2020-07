NBA, le ammissioni di Antetokounmpo: “dividere l’hotel con i miei avversari è dura. La ripresa? Sono arrugginito” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il 30 luglio l’NBA tornerà in campo, per vivere un finale di stagione inedito che si svolgerà all’interno della bolla di Disney World a Orlando, sede scelta per contrastare la diffusione del Coronavirus. Foto Getty / Jonathan DanielAl momento della ripartenza, Milwaukee ricomincerà dal record dell’intera Lega (53 vittorie e 12 sconfitte), cifre che la pongono come favorita per la vittoria di un anello che manca dal 1971. Giannis Antetokounmpo sarà la star dei Bucks, ma prima l’MVP dovrà ritrovare le sue abitudini per sentirsi a proprio agio: “Sono un tipo abitudinario, mi piace avere una routine da seguire e qui non ce l’ho. Mi piace sapere a che ora mi alleno, cosa devo fare, quando posso andare al campo. Non averla mi confonde un po’. Ma Sono sicuro che ... Leggi su sportfair

