NBA, anche James Harden è arrivato a Orlando: due tamponi e potrà raggiungere i Rockets (Di mercoledì 15 luglio 2020) anche James Harden è arrivato a Orlando. Il fenomeno degli Houston Rockets con cinque giorni di ritardo potrà presto ricongiungersi coi propri compagni per riprendere il 31 luglio il campionato di NBA. Nella bolla del Disneyland Resort si trovano tutti i giocatori in ritiro per evitare contagi e dunque anche il fuoriclasse potrà tornare ad allenarsi dopo aver effettuato due tamponi con esito negativo, scongiurando così le indiscrezioni che lo indicavano come contagiato dal coronavirus. Leggi su sportface

sportface2016 : #NBA, anche James #Harden raggiunge la bolla di #Orlando - mariot_22 : Steph Curry: “Anche verso i neri ricchi persiste un razzismo strisciante” - dchinellato : ???? Lance Thomas is officially Nets’ newest addition as substitute player. They still haven’t a full roster... ????… - daveza77 : @rprat75 Io ovviamente non lo conosco vedendo alcune sue interviste e la sua maniera di presentarsi sempre elegante… - only_redblack : @_IlBoris Anche se non ne capisco un cazzo di Nba? Una delle poche cose che non capisco in vita mia -