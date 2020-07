Nba a Disney World, Harden di Houston e Jokic di Denver nella bolla (Di mercoledì 15 luglio 2020) Si sono fatti attendere, come le grandi star che sono. James Harden e Nikola Jokic alla fine sono arrivati a Disney World, pronti a partecipare al grana ballo della ripartenza Nba. E permettendo a ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_NBA : Finalmente Harden e Jokic: perché, con l’arrivo a #DisneyWorld delle due star, Rockets e Nuggets ora respirano - armandoluongo10 : RT @napolista: La #Florida è in fase-#Lombardia, e l’NBA riparte a Disney World senza 22 giocatori positivi Sono stati registrati 15.299 c… - dchinellato : ICYMI Vi presento Boban Marjanovic: così cattivo, come in un film con Keanu Reeves, da essere l’uomo più divertente… - GruwFrequency : RT @dchinellato: ???? Spurs say Tim Duncan didn’t travel to #DisneyWorld: he’s in San Antonio supervising LaMarcus Aldridge’s rehab ???? Tim… - DelbonoRoberto : RT @dchinellato: ???? Spurs say Tim Duncan didn’t travel to #DisneyWorld: he’s in San Antonio supervising LaMarcus Aldridge’s rehab ???? Tim… -