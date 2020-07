Naya Rivera, toccante ricordo della famiglia: “talento straordinario ma soprattutto madre, figlia, sorella” (Di mercoledì 15 luglio 2020) La morte di Naya Rivera ha sconvolto il mondo intero che ha replicato in maniera molto sentita alla sua drammatica scomparsa. Nella prima dichiarazione pubblica, la famiglia della star di Glee ha voluto ricordarla per il suo “spirito magnetico” dimostrato sia davanti che dietro la macchina da presa. Sono parole toccanti quelle che giungono in... L'articolo Naya Rivera, toccante ricordo della famiglia: “talento straordinario ma soprattutto madre, figlia, sorella” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

team_world : Doveva essere una tranquilla gita in barca tra mamma e figlio. Invece si è trasformata in una tragedia. Naya Rivera… - MediasetTgcom24 : Usa, ritrovato il cadavere nel lago dell'attrice Naya Rivera #NayaRivera - rtl1025 : ?? La 33enne attrice di #Glee era scomparsa mercoledì scorso durante una gita in barca con il figlio #NayaRivera - martina_signore : RT @misslefroy: naya rivera e cory monteith vi porteremo per sempre nei nostri cuori - Monipotterhead : RT @saradcroberts: Ryan Murphy, il creatore della serie “Glee”, ha pagato il tributo per Naya Rivera e in più ha anche creato un fondo per… -