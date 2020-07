Naya Rivera morta per salvare il figlio: i risultati dell’autopsia (Di mercoledì 15 luglio 2020) Naya Rivera sarebbe morta per salvare il figlio dalle acque del lago Piru, in California. L’autopsia sul corpo della star 33enne di Glee, ritrovato il 13 luglio scorso dopo giorni di ricerche, conferma il decesso per annegamento. Un terribile incidente, secondo le autorità chiamate a vagliare ogni pista sul dramma che ha sconvolto il mondo dello spettacolo made in Usa. Naya Rivera, le autorità: “Ha salvato il figlio prima di morire“ Il caso della scomparsa di Naya Rivera, attrice 33enne celebre per il suo ruolo sul set della serie Glee, si è risolto con il peggiore epilogo: il corpo della star è stato recuperato nelle acque del lago Piru, in California. È ... Leggi su thesocialpost

