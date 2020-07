Naya Rivera: la Polizia e il medico legale svelano la causa della morte (Di mercoledì 15 luglio 2020) Lunedì scorso nel lago Piru è stato ritrovato il corpo di Naya Rivera. Molti fan sui social hanno iniziato a far circolare delle tesi particolari, alcuni infatti non credevano fosse stato un incidente. C’è chi parlava di omicidio, chi di suicidio e chi addirittura ipotizzava che l’attrice potesse essere stata drogata da qualcuno. Lo sceriffo della contea di Ventura (California) durante la conferenza stampa aveva annunciato un’autopsia per capire la vera causa della morte. Ieri sera sono arrivati i risultati e stando a quello che si legge su un documento pubblicato dalla Polizia americana, Naya Rivera è morta per un brutto incidente e nel suo corpo non c’era traccia di droga o ... Leggi su bitchyf

