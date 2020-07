Naya Rivera, i risultati dell’autopsia confermano la morte accidentale (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sono giunti i risultati dell’autopsia sul corpo ritrovato a Lago Piru, Los Angeles, che confermano l’identità e le cause del decesso di Naya Rivera. Lo scorso 8 luglio le autorità californiane hanno trovato a bordo di una barca sul lago Piru il piccolo Josey, figlio dell’attrice americana Naya Rivera. Della donna invece non c’era traccia … L'articolo Naya Rivera, i risultati dell’autopsia confermano la morte accidentale è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

team_world : Doveva essere una tranquilla gita in barca tra mamma e figlio. Invece si è trasformata in una tragedia. Naya Rivera… - MediasetTgcom24 : Usa, ritrovato il cadavere nel lago dell'attrice Naya Rivera #NayaRivera - rtl1025 : ?? La 33enne attrice di #Glee era scomparsa mercoledì scorso durante una gita in barca con il figlio #NayaRivera - Nicoletta_G96 : “Ha salvato il figlio, poi non ce l’ha fatta” Naya Rivera sarebbe morta per salvare Josey, il figlio di quattro ann… - escapewithluke : RT @nolocalsplease: Lo sceriffo ha spiegato che il corpo di Naya Rivera ha fatto escludere il suicidio. Il figlio di Naya ha raccontato che… -