Naya Rivera, i creatori di Glee non lasciano solo il figlio – VIDEO (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il bel gesto dei creatori di Glee per il figlio dell’attrice Naya Rivera: non lo lasciano solo e istituiscono un fondo per aiutare il piccolo. Un gesto che sta commovendo tutti quello messo in atto dai creatori di ‘Glee’, la fortunata serie tv che ha reso famosa l’attrice Naya Rivera, tragicamente scomparsa. Infatti, Ryan Murphy, … L'articolo Naya Rivera, i creatori di Glee non lasciano solo il figlio – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

team_world : Doveva essere una tranquilla gita in barca tra mamma e figlio. Invece si è trasformata in una tragedia. Naya Rivera… - MediasetTgcom24 : Usa, ritrovato il cadavere nel lago dell'attrice Naya Rivera #NayaRivera - rtl1025 : ?? La 33enne attrice di #Glee era scomparsa mercoledì scorso durante una gita in barca con il figlio #NayaRivera - bornvtired : RT @saradcroberts: Ryan Murphy, il creatore della serie “Glee”, ha pagato il tributo per Naya Rivera e in più ha anche creato un fondo per… - Hopingforthebe3 : RT @saradcroberts: Ryan Murphy, il creatore della serie “Glee”, ha pagato il tributo per Naya Rivera e in più ha anche creato un fondo per… -