Naya Rivera | effettuata l’autopsia | nessun malore È morta annegata perché la barca si era allontanata

Naya Rivera è morta per mettere in salvo il figlio di 4 anni. Stremata, una volta fatto salire il bambino sulla barca che avevano noleggiato per una gita, non ce l'ha fatta a salvare se stessa: l'imbarcazione si era allontanata troppo. E i risultati dell'autopsia confermano le indagini, si è trattato di una morte per annegamento: nessuna lesione traumatica o malattie che potrebbero aver avuto un ruolo nella morte. E nessuna indicazione iniziale di droghe o alcol nel sangue: esami, questi, che verranno poi approfonditi con i test tossicologici di routine. Il corpo di Naya è stato ritrovato nel Lago Piru, California, cinque giorni dopo che le autorità l'avevano data per dispersa.

