Navi quarantena per gli immigrati: ci costeranno oltre 4 milioni di euro. Ecco il bando (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma, 15 lug – Porti aperti e immigrati che sbarcano di continuo sulle coste italiane. Un flusso apparentemente inarrestabile, perché con tutta evidenza il governo giallofucsia è in tutt’altre faccende affaccendato e non si è preoccupato fino ad ora di un problema che adesso si fa sempre più allarmante con l’arrivo di decine di extracomunitari positivi al coroNavirus. Soluzione escogitata? Approntare Navi quarantena da adibire ufficialmente a strutture provvisorie per l’assistenza e la sorveglianza sanitaria dei clandestini soccorsi in mare o già arrivati sul territorio nazionale. In sostanza un affitto di imbarcazioni per accogliere gli immigrati con tanto di apposito bando. oltre 4 milioni di ... Leggi su ilprimatonazionale

"A Lampedusa, particolarmente esposta per la propria collocazione geografica, ai migranti viene effettuato il test sierologico. In merito agli arrivi degli ultimi giorni già oggi è previsto il trasfer ...

Nell'ambito delle diverse iniziative adottate dal Ministero dell'Interno, segnalo l'avvenuta pubblicazione il 14 luglio, di un nuovo avviso, con procedura accelerata, per il noleggio di navi da ...

