Navi quarantena, facciamo chiarezza sul bando da 4 milioni di euro della Protezione civile

Fra pochi giorni la concessione della Moby Zaza, la nave che ospita i migranti contagiati in attesa che finiscano la quarantena, cesserà. E non verrà rinnovata. Si parla si 1,2 milioni di euro più Iva di contratto, che l'armatore ha scelto, dopo due mesi, di chiudere. Serviranno quindi delle nuove Navi quarantena da mettere a disposizione per accogliere i migranti che arriveranno nei prossimi giorni. Ma la ricerca non è affatto facile, nonostante si parli di una nuova concessione da quattro milioni di euro più Iva.

Fra pochi giorni la concessione della Moby Zaza, la nave che ospita i migranti contagiati in attesa che finiscano la quarantena, cesserà. E non verrà rinnovata. Si parla si 1,2 milioni di euro ...

Migranti, vertice a Catanzaro con Regione e Prefetti su sbarchi in Calabria e possibili soluzioni

Catanzaro – Si è tenuta in prefettura a Catanzaro una riunione finalizzata ad una disamina congiunta delle problematiche correlate al problema migratorio. L’incontro al quale hanno partecipato Il Capo ...

