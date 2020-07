Navi quarantena a peso d'oro. Per ogni migrante 4800 euro al mese (Di mercoledì 15 luglio 2020) Giuseppe De Lorenzo L'armatore della Moby Zazà non ha prolungato il contratto e non ospiterà più migranti Il bando da oltre 4 milioni di euro. Le Navi ospiteranno gli immigrati portati dalle Ong o sbarcati in autonomia Oltre quattro milioni di euro (più Iva) per 285 posti letto. Circa 40 mila euro al dì per i 101 giorni di contratto previsti dal bando. Cioè circa 160 euro al giorno a migrante, spicciolo più spicciolo meno, ovvero circa 4.800 euro di spesa mensile per ogni ospite a bordo. È il costo previsto dal governo per l’affitto di nuove Navi per l’accoglienza dei migranti “soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi ... Leggi su ilgiornale

Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus. “La nostra è sempre stata una città c ...

Una tiepida accoglienza. Si può sintetizzare così l'atteggiamento delle principali ong impegnate nei soccorsi in mare di fronte alle novità contenute nella riforma Lamorgese dei decreti sicurezza. Med ...

