Nautica: personale di rinforzo per lo sted, salpano i documenti dei diportisti (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Roma, 15 luglio 2020) - L'Ufficio Conservatoria Centrale delle Unità da diporto (UCON) conterà a breve 13 persone in più a supporto dello Sportello Telematico del Diportista. UNASCA: «La scelta giusta al momento giusto per sostenere la Nautica in un'estate fragile per il turismo» Roma, 15 luglio 2020 – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti annuncia l'arrivo di 13 persone a rinforzo delle attività dell'UCON, l'Ufficio di Conservatoria Centrale delle Unità da diporto. La notizia è stata data agli operatori professionali dell'UNASCA da Aniello Raiola, ufficiale superiore delle Capitanerie di Porto, nello staff di Speranzina De Matteo, Capo Dipartimento per i Trasporti e la navigazione al MIT, durante una riunione tecnica chiesta a quest'ultima dall'Unione Nazionale Autoscuole e Studi ... Leggi su liberoquotidiano

