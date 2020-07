Napoli, tornano le “Lettere D’amore” al museo Madre (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un weekend all’insegna dell’arte, del teatro e dell’amore: al museo Madre, sabato 18 e domenica 19 luglio, alle ore 18.30 e alle ore 20.00, andrà in scena “Lettere d’amore”, coproduzione della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee con il Nuovo Teatro Sanità. Con la direzione artistica di Mario Gelardi, nel progetto gli intimi epistolari di grandi poeti, scrittori e artisti saranno interpretati da Annalisa Direttore, Gennaro Maresca, Gaetano Migliaccio, Enrico Pacini, Carlo Vannini. Prenotazione necessaria al numero 3396666426 oppure all’indirizzo email info@nuovoteatrosanita.it. Costo del biglietto unico 8 euro. Poeti, pittori, grandi scrittori, uomini di cultura hanno ... Leggi su anteprima24

