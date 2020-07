Napoli, Mertens: «Amo davvero ciò che faccio» – FOTO (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dries Mertens ha postato una FOTO sui social dichiarando tutto il proprio amore per la sua professione da calciatore – FOTO Dries Mertens ha postato una FOTO sul suo profilo Instagram affermando di amare la sua professione da calciatore. Le sue parole. «Amo davvero ciò che faccio. So che ogni carriera è fugace e ci saranno momenti in cui non avrò le opportunità che sto avendo in questo momento. Quindi ne approfitto appieno e mi godo ogni pezzo» View this post on Instagram I really love doing what I do. I know every career is fleeting and there will be times when I don't get the opportunities that I'm getting right now, so I'm taking full advantage and enjoying every bit of it! 💙 A ... Leggi su calcionews24

