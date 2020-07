Napoli-Lille c’è un gentlemen’s agreement per lo scambio Ounas-Gabriel (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Napoli è a un passo dall’acquistare Victor Osimhen dal Lille, scrive Repubblica. Il club di De Laurentiis ha anche stretto un patto con il club francese per un’altra operazione, da effettuare successivamente, quella dello scambio tra Ounas e Gabriel, altro nome che piace molto agli azzurri. Le valutazioni, in questo caso, sono ancora da concordare. “La concorrenza per il talento africano era forte, ma nel calcio post Covid in pochi possono permettersi un’operazione cash, in cui balleranno inizialmente circa 55 milioni. Tra le parti c’è un gentlemen’s agreement, visto che le due società si dovrebbero scambiare più avanti altri due giocatori: l’attaccante Ounas e il difensore brasiliano ... Leggi su ilnapolista

