Napoli, imprenditori e tecnici edili in piazza (VIDEO e FOTO) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È partita alle ore 9.00 di stamattina a piazza Plebiscito la manifestazione pacifica dell’Atc (Associazione tecnici e costruttori). Gli imprenditori ed operatori edili sono scesi in campo per chiedere nuove misure ed un sostegno più concreto al settore, praticamente fermo a seguito dell’emergenza covid. Di seguito le immagini della protesta. L'articolo Napoli, imprenditori e tecnici edili in piazza (VIDEO e FOTO) proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

