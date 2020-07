Napoli, Giuntoli: “Osimhen? Trattativa difficile: ha cambiato agente, ripartiamo da zero” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Stiamo lavorando su tanti fronti, non solo su Osimhen. Ha cambiato agente e quindi si ripartirà tutto da zero, Trattativa complessa e difficile“. A dirlo è Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli che ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro il Bologna. Quasi una contraddizione con ciò che ha affermato De Laurentiis, il quale aveva detto che domani avrebbe annunciato qualcosa: “Magari che va via da Capri per proseguire la vacanza altrove. Scherzi a parte, non lo so”. Si parla anche di mercato in uscita, in fattispecie di Allan e Callejon, profili che sembrano destinati ad andare via: “Sembra, appunto. E’ ancora prematuro, il mercato durerà tanto. ... Leggi su sportface

