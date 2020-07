Napoli, Gattuso deluso: “Bologna superiore, oggi siamo stati fortunati” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Napoli pareggia contro un ottimo Bologna. Gli azzurri vanno in vantaggio con Kostas Manolas, ma vengono ripresi dal gol di Musa Barrow. Il tecnico Gennaro Gattuso commenta il pari rimediato contro i rossoblu.caption id="attachment 901591" align="alignnone" width="1024" Getty/captionLE PAROLE DI GattusoIl tecnico Gennaro Gattuso analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Il Bologna ci è stato superiore e avrebbe meritato di più. La squadra ha giocato al di sotto delle ultime partite. Non va bene. Non è vero che non abbiamo stimoli. Abbiamo il Barcellona tra pochi giorni. Vedo una squadra non attenta. Non abbiamo giocato da squadra. Il pareggio ci va bene. La squadra era troppo lunga e ogni volta in cui il Bologna veniva giù, temevo di subire il gol. ... Leggi su itasportpress

mirkocalemme : Il #Napoli di #Gattuso nelle ultime 16 gare: - 12 vittorie - 2 pareggi (Barça, Inter) - 2 sconfitte (Lecce, Atalan… - MCriscitiello : Abbracci e baci, prima di Napoli-Milan, tra Gattuso e Maldini. Tutto bello... se fossero abbracci e baci sinceri. S… - Salvato95551627 : RT @jo19N26: Prima partita del ciclo Gattuso in cui il Napoli ruba un in modo palese un punto. Alcuni calciatori devono crescere, altri n… - NapoliOnly : Napoli che cambia faccia nel secondo tempo, buttando via altri due punti. Si fa raggiungere dal Bologna di Mihajlov… - napolipiucom : #BOLOGNA-#NAPOLI 1-1: #GATTUSO PAREGGIA ANCORA, #MANOLAS NON BASTA. GLI AZZURRI CROLLANO NEL FINALE ?? -

Le grida di Gattuso accompagnano l’avvio di secondo tempo del Napoli, che soffre maggiormente le iniziative del Bologna. Prima Mbaye su tacco di Skov Olsen, poi Tomiyasu su sviluppi di un corner metto ...

Le pagelle, i voti e il tabellino di Bologna-Napoli 1-1, match della trentatreesima giornata di Serie A 2019/2020. Alla formazione di Gattuso bastano sette minuti per passare in vantaggio: Manolas pre ...

