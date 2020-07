Napoli: Covid al campo rom di Scampia, altri due casi. Scatta lo stato di sorveglianza: vietato uscire (Di mercoledì 15 luglio 2020) Una ragazza di 17enne anni incinta positiva al Covid19 insieme con due componenti della stessa famiglia. È il quadro della situazione nel campo rom di Scampia, area periferica a nord di... Leggi su ilmattino

