Napoli | Circolo Posillipo choc; l?Asl chiude buvette e piscina | «Troppe irregolarità»

Tegola sul circolo Posillipo. Chiusi in un colpo solo bar, ristorante e piscina. Irregolarità rilevate dall’Asl, intervenuta ieri mattina a ristorante aperto, lasciando gli avventori sorpresi dalla de ...

Scuola, valzer dei presidi: novità per Pansini, Poerio e Fiorelli

Valzer di presidi in Campania. Il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, Luisa Franzese, ha stilato l’elenco dei nuovi dirigenti scolastici per molte scuole campane. L’elenco è consulta ...

