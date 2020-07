Napoli, caffé espresso patrimonio mondiale Unesco: la richiesta della Regione (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il caffé napoletano patrimonio mondiale dell’umanità. Per molti partenopei è un riconoscimento già acquisito. Non lo è, invece, per l’Unesco. Per questo la giunta regionale della Campania ha trasmesso ha trasmesso alla Commissione italiana per l’Unesco il dossier di candidatura “La cultura del caffè espresso napoletano”. Caffè patrimonio mondiale dell’Unesco: la richiesta della Regione Il … L'articolo Napoli, caffé espresso patrimonio mondiale Unesco: la richiesta della ... Leggi su teleclubitalia

sidewayseye : RT @rep_napoli: Napoli, la cultura del caffè espresso si candida a diventare patrimonio Unesco [aggiornamento delle 16:09] - drya_fly : RT @mattinodinapoli: La Campania candida il caffè espresso napoletano a patrimonio Unesco - EdwardRedfern : @LaStampa specialmente quando il caffè espresso è nato proprio a napoli, ah no...è nato a nord, non diciamo dove per non offendere - NapoliBrasile : RT @mattinodinapoli: La Campania candida il caffè espresso napoletano a patrimonio Unesco - gui_sann : RT @enmorlicchio: Dottorato e ordinari e chissà cosa altro mi è sfuggito. Gli indicatori alla CENSIS e quelli utilizzati dalle sedi istituz… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli caffé Commercio: dalla Chinatown di Milano al Gambrinus di Napoli, ecco chi lascia le saracinesche chiuse Il Sole 24 ORE