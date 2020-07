Napoli, blitz nel rione della droga: arrestate quattro persone – I NOMI (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – blitz in uno dei numerosi sottoscala adibiti a piazza di spaccio nel rione Traiano a Napoli dove i poliziotti hanno arrestato quattro uomini sorpresi nel pieno svolgimento dell’attività illecita. L’operazione è avvenuta ieri sera, martedì 14 luglio, quando gli agenti del Commissariato San Paolo, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, sono intervenuti in via Marco Aurelio nel sottoscala di un edificio in cui hanno sorpreso quattro uomini in possesso di tre involucri contenenti 23 grammi di cocaina, di tre bilancini di precisione, di diverso materiale per il confezionamento della droga e di un monitor collegato a ... Leggi su anteprima24

