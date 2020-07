Napoli, altri tre positivi al Covid-19 nel campo rom di Scampia (Di giovedì 16 luglio 2020) Dopo la 17enne incinta e i suoi due familiari, altre tre persone al campo rom di Scampia sono risultate positive al Covid. Tra di loro un bimbo di 6 anni. L’Asl è già pronta ad eseguire nuovi tamponi. Sale a sei il numero di infetti da Covid-19 nel campo rom di Scampia, nella periferia Nord di … L'articolo Napoli, altri tre positivi al Covid-19 nel campo rom di Scampia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

