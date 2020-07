Naheze, Future il nuovo singolo (Di mercoledì 15 luglio 2020) A distanza di quasi due mesi dalla pubblicazione del precedente singolo “Wasted”, la giovane artista italo inglese Naheze è già pronta a pubblicare il suo nuovo singolo “Future” in collaborazione con Free Monkeys. Il nuovo singolo dell’artista sarà disponibile in rotazione radiofonica, digital store e nelle principali piattaforme streaming il prossimo 17 luglio, ed è il terzo singolo in uscita per Elektra Records. Con queste parole Naheze parla del suo nuovo brano: “Future è un inno alla libertà. L’ho scritto in un momento in cui ho potuto affidarmi al presente e lasciar scorrere il futuro. Vorrei che il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

