Muore a San Daniele operaio schiacciato da pressa (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un operaio di 24 anni, residente a Osoppo, è morto schiacciato da una pressa all’interno di un prosciuttificio di San Daniele del Friuli (Udine). L’incidente sul lavoro è accaduto attorno alle 8.30: la ricostruzione è al vaglio dei Carabinieri della locale stazione e degli ispettori dell’Azienda sanitaria. Assieme ai colleghi che stavano operando poco distante, per liberare il giovane dal macchinario che lo ha colpito sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. Il 24enne è morto all’istante e l’arrivo tempestivo del mezzo di soccorso avanzato del 118 con il medico a bordo è stato vano. La pressa e l’area dove è avvenuto l’incidente sono state poste sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di ... Leggi su udine20

