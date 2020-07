MOVIOLA – Roma-Hellas Verona, Empereur su Pellegrini: era rigore? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Subito nervosismo ed episodi da MOVIOLA all’Olimpico in occasione di Roma-Hellas Verona, match della trentatreesima giornata di Serie A 2019/2020. Allo Stadio Olimpico l’arbitro Maresca ha deciso di concedere un calcio di rigore ai giallorossi per un contatto in area tra Empereur e Pellegrini. L’arbitro non ha avuto dubbi e il var ha confermato. Decisione giusta? Il difensore colpisce sicuramente il pallone e il calcio di rigore sembra molto dubbio. Leggi su sportface

Allo Stadio Olimpico, la 33ª giornata di Serie A 2019/20 tra Roma e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio “Olimpico”, Roma e Verona si affrontano nel match valido ...

Calciomercato, dalla Spagna: “Il Torino ha chiesto informazioni per Umtiti”

Il Torino avrebbe chiesto in prestito Samuel Umtiti, centrale classe 1993 di proprietà del Barcellona. Questa l’indiscrezione lanciata oggi dal noto quotidiano catalano Sport, che dedica la prima pagi ...

