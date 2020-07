Movimento Free Britney: di che si tratta? Per liberare Britney Spears dal “padre padrone” Jamie (Di mercoledì 15 luglio 2020) Gli utenti di Twitter si saranno accorti di un hashtag che sta davvero imperversando in queste ore sul popolare social network. Stiamo parlando di #FreeBritney, un appello che ha cominciato ad estendersi anche su altre piattaforme social (Instagram su tutte). Ma perchè questa richiesta di libertà per la celebre cantante? Stando alle voci, Britney Spears sarebbe praticamente prigioniera del padre: senza il suo consenso l’artista, che oggi ha 38 anni, non potrebbe nemmeno uscire a fare una passeggiata. Britney sarebbe talmente ingabbiata da non poter nemmeno gestire i suoi soldi, nè tantomeno utilizzare liberamente i social. Tutto comincia nel 2007, quando in seguito alle crisi di nervi della cantante il suo papà ... Leggi su nonsolo.tv

Novella_2000 : #FreeBritney: cos’è il movimento che sta coinvolgendo Britney Spears - GltFoundation : #FreeBritney, il movimento che vuole «liberare Britney Spears» (dal padre) - fanpage : #FreeBritney Anche Chiara Ferragni si schiera a favore di Britney Spears - isabspears : RT @JACKERSROCYRUS: TUTTI SUL PROFILO INSTAGRAM DI TOMMASO ZORZI A SCOPRIRE IL MOVIMENTO FREE BRITNEY (LIBERIAMO BRITNEY SPEARS) COSI EVITA… - JACKERSROCYRUS : TUTTI SUL PROFILO INSTAGRAM DI TOMMASO ZORZI A SCOPRIRE IL MOVIMENTO FREE BRITNEY (LIBERIAMO BRITNEY SPEARS) COSI E… -