Mourinho cala il tris e si porta a -1 dai Wolves fermati dal Burnley. Successo per il City (Di mercoledì 15 luglio 2020) NEWCASTLE, Inghilterra, - Il Tottenham trova tre punti superando in trasferta il Newcastle e accorcia a -1 sul Wolverhampton che si fa raggiungere nel finale dal Burnley infiammando così la lotta per ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Mourinho cala il tris e si porta a -1 dai Wolves fermati dal Burnley. Successo per il City: Il Tottenham supera 3-1… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho cala Mourinho cala il tris e si porta a -1 dai Wolves fermati dal Burnley. Successo per il City Corriere dello Sport.it Il crollo di Bailly al Manchester United: ora può partire in prestito

Passare dall’essere un titolare inamovibile con José Mourinho a non trovare praticamente mai spazio con Ole Gunnar Solskjær non sarà stato affatto semplice per Eric Bailly. Il centrale ivoriano, condi ...

Premier League: Il Liverpool stacca la spina, il City cala il poker. Crollo Mou!

I nuovi campioni della Premier League affrontano all’Etihad Stadium il Manchester City. Gli uomini di Guardiola, ex detentori del titolo, si sono schierati sui due lati del campo prima del calcio d’in ...

Passare dall’essere un titolare inamovibile con José Mourinho a non trovare praticamente mai spazio con Ole Gunnar Solskjær non sarà stato affatto semplice per Eric Bailly. Il centrale ivoriano, condi ...I nuovi campioni della Premier League affrontano all’Etihad Stadium il Manchester City. Gli uomini di Guardiola, ex detentori del titolo, si sono schierati sui due lati del campo prima del calcio d’in ...