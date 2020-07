Motomondiale, Biaggi: "Lorenzo pilota che ha talento da vendere" (Di mercoledì 15 luglio 2020) JEREZ - " Lorenzo ha talento da vendere e un pilota così non dimentica come si guida. Il lavoro che sta facendo con Yamaha non è invasivo e a lui va bene. Bisogna capire se vuole fare il salto ed ... Leggi su corrieredellosport

JEREZ - "Lorenzo ha talento da vendere e un pilota così non dimentica come si guida. Il lavoro che sta facendo con Yamaha non è invasivo e a lui va bene. Bisogna capire se vuole fare il salto ed esser ...

Voxan Wattman, la supermoto da record di Max Biaggi

Infrangere la barriera dei 330 km/h su una moto elettrica. È questo il record a cui punta Max Biaggi, ex campione della MotoGp, in sella alla Voxan Wattman, una super moto elettrica con carrozzeria in ...

