MotoGp, splendido regalo di Valentino Rossi ai suoi fan: tutti potranno baciare una Yamaha ‘speciale’ (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un regalo davvero splendido, che renderà certamente felici i tifosi di Valentino Rossi. Il Dottore infatti ha messo a disposizione del proprio fan club di Tavullia la Yamaha con cui vinse a Welkom nel 2004, il primo successo in sella alla M1 dopo il passaggio dalla Honda alla Casa di Iwata. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesUna vittoria iconica, celebrata con un dolcissimo bacio che il pesarese diede alla sua moto dopo essersi inginocchiato a bordo pista. Un gesto che adesso ogni tifoso di Valentino Rossi potrà ripetere, facendosi fotografare nell’atto di baciare la Yamaha M1 del Dottore, che sarà custodita nel fan club di Tavullia temporaneamente su gentile concessione della Casa di Iwata. I tifosi infine, ... Leggi su sportfair

