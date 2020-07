MotoGP, Marquez: “Le preoccupazioni dell’inverno sono sparite” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Durante l’inverno ero preoccupato, oggi è sparito tutto posso tirare un sospiro di sollievo perché mi sento a posto. Ovviamente sento qualcosa alla spalla dove avevo smesso di allenarmi, ma in sella non mi dà problemi”. Le parole di Marc Marquez dopo la giornata di test pre-campionato a Jerez. Lo spagnolo della Honda sembra essersi messo alle spalle l’operazione alla spalla ed è pronto per mettersi a caccia del nono titolo Mondiale. “Al momento la mia moto è un’evoluzione. Non ha esattamente lo stesso forcellone o lo stesso motore di prima. Abbiamo anche delle nuove parti da provare, vedremo se ci sarà tempo per sperimentarle, sulla base della pista e delle condizioni – ha detto della sua moto l’iberico che ha poi concluso – Hanno ... Leggi su sportface

