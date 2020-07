Motogp, gravissimo incidente per il pilota Italiano: le parole dei medici (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Motogp non è ancora iniziata ufficialmente che c'è subito un colpo di scena nel secondo turno di test sul tracciato di Jerez, primo appuntamento in calendario: ad aver avuto la peggio in una serie di cadute causate da una perdita d'olio in pista è stato l'Italiano Danilo Petrucci, su Ducati, suo malgrado protagonista di una brutta scivolata che gli ha procurato un forte dolore al collo. Il pilota della Ducati non si è accorto della macchia d’olio lasciata in pista dall’Aprilia di Aleix Espargaro, motivo per cui anche Alex Marquez in curva 11 è scivolato, andando lungo con la propria moto. Se per lo spagnolo si è trattato solamente di un fastidioso contrattempo, per il centauro ternano i problemi sono stati più seri: ha subito avvertito giramenti di testa e un ... Leggi su howtodofor

15:13 Passo in avanti anche per la KTM di Pol Espargarò, che sale fino al terzo posto davanti alla Yamaha di Morbidelli. Occhio però ai distacchi con Marquez tre decimi e mezzo più veloce rispetto a Q ...

MotoGP, Test Jerez: Caduta per Petrucci, forte contrattura al collo

Danilo Petrucci è stato sfortunato protagonista di una caduta nella sessione pomediana di test a Jerez. Il pilota della Ducati è finito a terra alla curva 11 a causa di dell'olio perso dall'Aprilia di ...

