MotoGp, Gp Jerez: Fabio Quartararo salterà i primi 20 minuti delle FP1 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Quest’oggi a Jerez de la Frontera i piloti della MotoGp hanno svolti alcuni test in vista dell’inizio delle prove libere, programmate per la giornata di venerdì. Il FIM MotoGp Stewards Panel ha deciso di sanzionare Fabio Quartararo, il quale ha tenuto un test privato sul tracciato Paul Ricard con una Yamaha R1 modificata oltre il regolamento, montando freni in carbonio e apportando modifiche all’elettronica. Il pilota del Team Petronas ha violato l’articolo 3.5.5 del Regolamento del Gran Premio del Campionato mondiale FIM e, presentatosi davanti al Pannello Stewards FIM MotoGp, ha riconosciuto i fatti presentati. Quartararo potrà presentare ricorso contro questa decisione e dovrà presentare richiesta ... Leggi su sportface

