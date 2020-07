MotoGp, Crutchlow rifiuta l’offerta di Puig: “la Honda mi vorrebbe in Superbike, ma io non ci vado” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il futuro di Cal Crutchlow al momento è tutt’altro che nitido, il britannico nel 2021 non correrà con il team LCR Honda, cedendo la sua moto ad Alex Marquez. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesUna brutta botta per il rider inglese, impegnato adesso a trovare una nuova sella per evitare di dover dire addio al circus. La Honda, come confermato da Alberto Puig, gli ha proposto un passaggio in Superbike, dove affiancherebbe Bautista nella caccia al titolo: “Honda ha un team nel Mondiale Superbike e c’è sempre un’opportunità per lui se vuole contemplare questa opzione, con la nostra nuova moto. Perché anche l’obiettivo di Honda in Superbike è di conquistare il titolo in ... Leggi su sportfair

Motorsport_IT : #WSBK | Crutchlow rifiuta la Superbike: “L’obiettivo è restare in MotoGP” - alisjasem1 : RT @corsedimoto: MOTOGP - #CalCrutchlow confessa di dialogare con #Ducati per la prossima stagione #MotoGP. Se salta la trattativa con #And… - corsedimoto : MOTOGP - #CalCrutchlow confessa di dialogare con #Ducati per la prossima stagione #MotoGP. Se salta la trattativa c… - Motorsport_IT : #MotoGP| Ecco perché Honda sceglie Alex Marquez e rinuncia a Crutchlow - zazoomblog : MotoGp Puig fa chiarezza: “avevamo scelto Alex Marquez solo perché Crutchlow non era disponibile” - #MotoGp… -