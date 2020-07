Morti due alpinisti italiani sul versante francese del monte Bianco (Di mercoledì 15 luglio 2020) AGI - Sono stati recuperati dalla gendarmeria di Chamonix i corpi di due alpinisti italiani precipitati sul versante francese del monte Bianco. L'incidente è avvenuto sulla Cresta Kuffner, spartiacque tra Italia e Francia. Da quanto si è appreso i due, alpinisti esperti, erano partiti dal rifugio Torino dalla parte italiana del monte Bianco. Tra le ipotesi dell'incidente anche la scarsa visibilità per nebbia nella zona. Leggi su agi

