Morti due alpinisti italiani sul Monte Bianco: ancora sconosciute le cause (Di mercoledì 15 luglio 2020) Morti due alpinisti italiani sul Monte Bianco. Originari di Genova, recuperati dalla gendarmeria francese, hanno perso la vita per cause sconosciute Morti due aplinisti italiani sul Monte Bianco. Ecco la tragica notizia dell’ultima ora che ha destato molta preoccupazione e vicinanza nei confronti dei familiari delle vittime. Si tratta di due uomini, rispettivamente di 56 e 57 anni ed entrambi originari di Genova. Secondo le prime informazioni, i due alpinisti esperti, erano partiti dal rifugio di Torino dalla parte italiana del Monte Bianco. I loro corpi sono stati ritrovati dal ”Peloton de Haute montagne” della gendarmeria francese ... Leggi su zon

