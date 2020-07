Mondiali di calcio Qatar 2022: si giocherà tra novembre e dicembre (e la tv viene scombussolata) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Quando due anni fa, il 13 luglio 2018, durante una conferenza stampa il presidente della FIFA Gianni Infantino aveva confermato che il Mondiale di calcio in Qatar si sarebbe giocato per la prima volta nella sua storia in pieno autunno, in tanti avevano pensato ad uno scherzo o semplicemente affidandosi alla fiducia di chi, forse, ci avrebbe ripensato nei 48 mesi successivi, speravano nel passo indietro.Oggi, 15 luglio 2020, l'ufficialità spazza via dubbi e speranze: il Mondiale si farà esattamente come annunciato, tra il 21 novembre e il 18 dicembre 2022.Mondiali di calcio Qatar 2022: si giocherà tra novembre e dicembre (e la tv viene ... Leggi su blogo

