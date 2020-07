Mondiale Qatar 2022, la Fifa ufficializza date e orari calendario [DETTAGLI] (Di mercoledì 15 luglio 2020) calendario Mondiale Qatar 2022 – Mancano ancora due anni e mezzo e, in tutto questo, un Europeo itinerante. Ma la Fifa ha già ufficializzato date e orari del Mondiale in Qatar del 2022, che per la prima volta si svolgerà in inverno. Lunedì 21 novembre l’inizio, domenica 18 dicembre la fine, con l’ultimo atto del torneo. Sarà il Bayt Stadium, arena di 60.000 posti, l’impianto inaugurale della competizione, il Khalifa International Stadium ospiterà la finale terzo-quarto posto mentre il Lusail (capienza di 80.000 spettatori) la finale che decreterà la vincitrice. Si giocheranno, nella fase a gironi, quattro partite al giorno, con i ... Leggi su calcioweb.eu

