Mondiale 2022, la Fifa ufficializza le date: si comincia il 21 novembre (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sono giorni di ufficialità per la Fifa. Dopo la formalizzazione dei 5 cambi fino ad agosto del 2021, la Fifa ha presentato il calendario del Mondiale in Qatar del 2022. L'evento si disputerà nell'arco di un mese e la squadra di casa esordirà al Bayt Stadium, un'arena da circa 60.000 posti.Mondiale 2022, LE datecaption id="attachment 861467" align="alignnone" width="300" Logo Qatar 2022 (Getty Images)/captionIl Mondiale inizierà il 21 novembre e terminerà il 18 dicembre. Le partite dei gironi si disputeranno in 4 fasce orarie diverse: 13, 16, 19 e 22. Bisogna però considerare il fuso di due ore in meno con il nostro Paese. Le fasi ad eliminazione diretta invece si giocheranno ... Leggi su itasportpress

