Misure anti-coronavirus prorogate, Salvini attacca: “Smettetela di terrorizzare”. Toninelli risponde: “Sfrutta le paure” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Le Misure anti-coronavirus sono state prorogate fino al 31 luglio. Lo avevamo già annunciato ieri, nell’articolo “coronavirus, restrizioni prorogate: le norme che dovremo seguire fino al 31 luglio” in cui abbiamo sostanzialmente riassunto cosa accadrà da qui a fine mese e che vi suggeriamo di leggere. Ma il provvedimento non è stato accolto in maniera … L'articolo Misure anti-coronavirus prorogate, Salvini attacca: “Smettetela di terrorizzare”. Toninelli risponde: “Sfrutta le paure” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Agenzia_Ansa : Il #Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro #Speranza per la proroga al… - Agenzia_Ansa : Le misure anti Covid prorogate al 31 luglio. Resta l'obbligo di mascherina #Coronavirus #ANSA - HuffPostItalia : Pompe funebri in crisi in Norvegia: 'Pochi morti, le misure anti-covid hanno bloccato altri virus' - raffaellamucci1 : RT @HuffPostItalia: Pompe funebri in crisi in Norvegia: 'Pochi morti, le misure anti-covid hanno bloccato altri virus' - globalistIT : -