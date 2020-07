"Mio figlio nella chat con foto naziste e pedofile, controllavo il telefono ma non mi sono accorto di nulla" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Torino, parla il padre di uno dei ragazzini coinvolti nell'inchiesta sul gruppo Whatsapp "Shoah Party": "Lui è ancora un bambino, ha capito di aver sbagliato e piange. Il mio primo istinto? Staccargli la testa dal collo" Leggi su repubblica

