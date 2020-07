Milan-Parma, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Milan-Parma, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2019/2020. Al Meazza scontro tra i rossoneri e i ducali, da una parte una squadra in gran forma, dall’altra i crociati che provano a trarre iniezione di fiducia dopo il pareggio insperato di domenica. Calcio d’inizio alle ore 19.30 di mercoledì 15 luglio, chi la spunterà? Milan-Parma sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A con la telecronaca di Dario Massara e Lorenzo Minotti. Leggi su sportface

