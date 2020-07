Milan-Parma, ore 19.30: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 15 luglio 2020) Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Biglia; Leao, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli. Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa. Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Milan e della Serie A! Leggi su 90min

acmilan : ?? Il Maestro, il Divin codino e il Capitano ? 5 masterpieces against Parma at San Siro ?? Vota il tuo preferito… - 1913parmacalcio : Hola @TinoasprillaH, ti ricordi questo gol? ???? Per la #StoriaCrociata di #MilanParma non potevamo non sceglierlo ??… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - cn1926it : #SerieA, le #formazioniufficiali delle gare delle 19.30: Ibra sfida il Parma - fcin1908it : Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Parma: queste le scelte dei due tecnici - -