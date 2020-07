Milan-Parma, le probabili formazioni del match (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dopo un ciclo terribile superato con successo, il Milan ospita a San Siro il Parma per portare a casa punti importanti in ottica Europa Allo Stadio San Siro, il Milan ospita il Parma in una partita valida per la 33a giornata di Serie A. I rossoneri sono a caccia di una vittoria per continuare nel periodo positivo post-lockdown e per portare a casa 3 punti fondamentali in ottica Europa League. Ampio turnover per il Diavolo, già nel post-Napoli Stefano Pioli aveva annunciato sorprese e cambi di formazione, inevitabili dopo il ciclo terribile affrontato dal Milan che nelle ultime 3 giornate ha giocato contro Lazio, Juventus e Napoli ottenendo 7 punti. Il match sarà visibile su Sky a partire dalle ore 19.30. Le probabili formazioni di ... Leggi su zon

acmilan : Be a star of #MilanParma, send in your Rossonero moves ????? - 1913parmacalcio : Hola @TinoasprillaH, ti ricordi questo gol? ???? Per la #StoriaCrociata di #MilanParma non potevamo non sceglierlo ??… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Pioli, obiettivo #EuropaLeague contro tre sue ex: #Parma, #Bologna e #Sassuolo - MarNelant : @Collimasoni Sacchi aveva appena portato il Parma in serie B, in un solo anno, e Berlusconi lo prese dopo aver vist… -